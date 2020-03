«Si on s'aimait»: le livre avant l'émission de télé

Afin de se préparer à l'arrivée en ondes du nouveau docu-réalité pour les couples «Si on s'aimait», le 6 avril sur TVA, les gens pourront lire l'ouvrage du même titre de la sexologue Louise Sigouin, attendu sur les tablettes le 25 mars.

Écrit pour aider les amoureux à entretenir une relation plus authentique, le livre permettra de connaître son ADN en couple. Il sera donc possible de savoir si une personne est dépendante ou codépendante, fusionnelle ou solitaire, rationnelle ou émotive, active ou rêveuse, vite ou lente.

Par des explications et différentes mises en situation, la sexologue souhaite aider les gens à entretenir une relation amoureuse saine et épanouie.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

En plus de Louise Sigouin, le couple formé de Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin participera à l'aventure télé de TVA «Si on s'aimait», qui mettra en scène des hommes et des femmes de 30 à 50 ans entraînés dans une expérience étalée sur 11 semaines. Le but: apprendre à mieux s'aimer.

Cette nouvelle production a été conçue par l'auteure Anne Boyer en collaboration avec Québecor Contenu.