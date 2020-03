Un baptême avec McDavid

Vincent Desharnais a pris part à son premier camp d’entraînement avec les Oilers d’Edmonton en septembre dernier. D’ailleurs, il a vécu une anecdote savoureuse avec Connor McDavid et Leon Draisaitl dont il se souviendra longtemps.

« Ce camp, je vais m’en souvenir toute ma vie, a expliqué le défenseur québécois. Comme plusieurs équipes, les joueurs étaient séparés en deux groupes.

« Moi, j’avais Connor McDavid, Leon Draisaitl et Zach Kassian dans le mien. Lors du premier exercice du premier entraînement, l’entraîneur Dave Tippett demande du jeu simulé à trois contre trois. »

À ce moment-là, la recrue ne savait pas trop ce qui l’attendait. La surprise fut totale.

« McDavid, Kassian et Draisaitl se mettent ensemble. Moi, comme une bonne recrue, je ne parle pas et je reste un peu dans mon coin. Le défenseur Oscar Klefbom me demande de faire partie de son équipe pour affronter celle de McDavid !

« Je peux dire que ça tournait vite autour de moi. J’admirais McDavid dans les faits saillants lorsque j’étais à Providence et là, tu l’affrontes à ta première pratique avec les pros à un contre un. Il y avait des choses qui se passaient dans ma tête.

« Les trois ensemble, ça bourdonnait sur un moyen temps et par chance, l’espace était trop restreint pour qu’ils puissent déployer toutes leurs habiletés. Ce fut une expérience incroyable. »

Court séjour

Le séjour de Desharnais à Edmonton n’a pas duré longtemps, mais suffisant pour qu’il acquière une expérience inestimable.

« Les dirigeants ont dû voir que j’étais impressionné par le fait de me trouver sur la même patinoire que les McDavid, Draisaitl et Kassian. J’ai pris un peu de temps à réaliser ce qui m’arrivait.

« Ce fut la même chose lorsque je suis arrivé à Bakersfield, la filiale des Oilers dans la Ligue américaine. J’ai déjà hâte à l’an prochain parce que je vais arriver avec plus de confiance au camp. Je vais être encore plus prêt et plus à l’aise. »