Une adolescente recherchée à Laval

LAVAL | La police de Laval est à la recherche d’une adolescente de 16 ans, disparue depuis deux jours.

Eva Daley a été vue pour la dernière fois à son domicile lundi en début de journée.

Ses proches ont des raisons de croire que sa vie est en danger, en raison de mauvaises fréquentations.

L’adolescente pourrait se trouver au centre-ville de Montréal ou Montréal-Nord.

Eva Daley est anglophone, mesure 172 cm (5 pi 8 po) pour 63 kg (140 lb), a les cheveux blonds et les yeux bruns, et porte un perçage au nez et au nombril.

Elle portait un manteau noir, un chandail rouge et des pantalons de sports blancs lors de sa disparition.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Eva Daley peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-4636 ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 200316 053.