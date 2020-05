[VIDÉO] Entrez dans les coulisses du nouveau spectacle SOUS UN MÊME CIEL

Vous avez toujours rêvé d’aller à la rencontre des artistes et des artisans derrière les époustouflantes créations du Cirque du Soleil ?

Avec sa toute nouvelle websérie Cirque du Soleil — SOUS UN MÊME CIEL, le Journal de Montréal vous emmène dans les coulisses de la prochaine production de cette entreprise bien de chez nous.

Dans ce premier épisode, on présente les indispensables femmes derrière le projet : l'auteure et scenographe Es Devlin, Chantal Tremblay, directrice de création, et Lucie Janvier, directrice de production.



Visionnez la vidéo ci-bas pour en apprendre plus sur le processus créatif de ces femmes exceptionnelles.

SOUS UN MÊME CIEL est né d’une idée originale d’Es Devlin, une créatrice multidisciplinaire connue pour son travail à la fois avant-gardiste et ambitieux. Après avoir créé des univers scéniques fantastiques pour les tournées de Lady Gaga, Miley Cyrus, Beyoncé et U2, Es Devlin collabore pour la première fois avec le Cirque du Soleil.

Dans ce premier épisode, on entre au cœur du quotidien de Es et de son équipe, qui doivent allier acrobaties vertigineuses, production scénique imposante et défis techniques corsés afin de faire naître un spectacle qui, on le devine, sortira des sentiers battus.

Ne manquez pas les prochains épisodes de la websérie Cirque du Soleil — SOUS UN MÊME CIEL, qui seront diffusés chaque semaine sur le site du Journal de Montréal!

SOUS UN MÊME CIEL sera présenté dans le Vieux-Port de Montréal du 23 avril 2020 au 21 juin. Les billets sont en vente dès maintenant — n’attendez pas pour vous en procurer !