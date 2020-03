[VIDÉOS] COVID-19: Ruée des snowbirds vers le nord

C’est la ruée des snowbirds vers le Québec, constate un couple de Rimouski, qui a écourté son séjour annuel en Floride dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

• À lire aussi: COVID-19: un premier décès au Québec

• À lire aussi: [EN DIRECT] COVID-19: Legault fait le point sur la crise

«Tout le monde remonte vers le nord!» Micheline Côté et René Mercier sont partis de la Floride mercredi matin et étaient en Géorgie quand Le Journal leur a parlé. Ils devaient rentrer seulement le 20 avril, mais les événements récents ont bousculé leurs plans. Dès qu’ils ont eu la consigne du gouvernement de revenir au pays, ils ont mis les bouchées doubles pour fermer leur condo et faire leurs valises.

«Il y a des Québécois sur la route!» lance Mme Côté. Plusieurs voitures, VUS, camions, véhicules récréatifs voyagent vers le nord. Elle a même vu un poids lourd qui transportait des voitures avec des plaques d’immatriculation du Québec.

Le long de l'autoroute 95, qui est la route la plus empruntée pour passer de la Floride au Québec, la file d'attente était même très longue pour accéder à certaines haltes routières.

«On a plein d’amis qui ont quitté. Il y en a qui partent vendredi, d’autres samedi, et il y en a même qui vont peut-être se payer des jets privés pour s’en aller. Je dis ça sous toute réserve.» Plusieurs Ontariens se rue aussi vers la frontière canadienne, remarque Micheline Côté.

La consigne du premier ministre François Legault a été reçu par plusieurs Québécois qui passent leur hiver en Floride. Pour les Côté-Mercier, même si le retour est hâtif, on se sentira plus en sécurité au Québec. «Aux États-Unis, le pic est à venir. Je suis contente de quitter.» Ils ont bien l’intention de respecter l’isolement préventif une fois rentrés, même s’ils ne présentent aucun symptôme.

Mercredi, l’annonce des gouvernements canadien et américain de la fermeture des frontières pour les déplacements non essentiels, ne leur causait pas de stress. «Ça fait mon affaire. On va être capable de rentrer. Ils auraient dû le faire avant.»