[VIDÉOS] La COVID-19 profite à R.E.M. et réanime plusieurs autres vieux succès

La crise du coronavirus a redonné un second souffle à un vieux succès de 1987 du groupe R.E.M. au titre tout à fait de circonstances, It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine).

La chanson tirée de l’album Document, dont le titre se traduit littéralement par C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien), a fait son apparition sur les palmarès au cours de la dernière semaine.

Sur les boutiques iTunes des États-Unis et du Canada, It’s The End... se retrouvait, mercredi, respectivement en 23e et 55e position dans la liste des chansons les plus téléchargées. Selon Billboard, les téléchargements de la chanson sont en hausse de 184 % depuis l’éclatement de la crise de la COVID-19.

Le chanteur de R.E.M., Michael Stipe, a même diffusé une vidéo où, en plus de chanter une portion de la pièce a capella, il a réitéré les consignes d’usage pour éviter la propagation de la maladie. Lui-même dit s’être placé en quarantaine.

«Je ne voudrais pas que, par ma faute, une autre personne tombe malade si je le suis moi-même», a-t-il expliqué.

Le retour de... Corona

It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine) n’est pas le seul vieux succès qui a été ressuscité par la COVID-19. Reine des planchers de danse dans les années 1990, The Rhythm of The Night refait surface parce que le groupe eurodance qui a créé la chanson s’appelle... Corona.

Corona rime aussi avec Sharona, ce qui explique pourquoi My Sharona, morceau très apprécié du groupe The Knack datant de 1979, reprend vie tout comme la parodie qu’en avait fait Weird Al Yankovic, My Bologna.

Billboard a dressé une liste de chansons qui ont eu un regain de popularité en raison de leur titre en lien avec l’épidémie.

Les voici

I Will Survive, de Gloria Gaynor

Isolation, de Joy Division

Down With the Sickness, de Disturbed

Infected, de Bad Religion

Les profiteurs

D’autres profitent de la manne. Dans le palmarès iTunes des 200 chansons les plus populaires du moment, on retrouve des chansons intitulées It’s Corona Time ou Corona Virus qui ont été mises en ligne par d’illustres inconnues comme Chumino, Lil Nix ou Yofrangel and Fraga.

Le DJ iMarkkeyz a pour sa part réalisé un coup fumant en transformant un cri du cœur de la rappeuse Cardi B sur les réseaux sociaux en morceau de trap, baptisé simplement Coronavirus, devenu rapidement un succès viral.