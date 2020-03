Visite virtuelle au Musée des beaux-arts de Montréal

Il est encore possible de faire le plein de culture grâce aux différentes initiatives web du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), fermé au moins jusqu'au 30 mars suite à la pandémie de coronavirus.

Le prestigieux établissement montréalais a choisi d'offrir une proposition culturelle différente à tous les matins sur sa page Facebook (facebook.com/mbamtl) et son compte Instagram (instagram/mbamtl). Oeuvres diverses, balados, vidéos et jeux-questionnaires seront notamment offerts aux internautes.

Grâce à l'application mobile du MBAM, il sera également possible de poser l'oreille sur l'audioguide de «Momies égyptiennes: passé retrouvé, mystères dévoilés» s'intéressant à l'exposition en provenance du British Museum. Une fois l'écoute complétée, les momies millénaires ne devraient plus avoir de secrets pour vous.

De plus, toute la famille a accès à la plateforme ÉducArt (educart.ca/fr) afin de consulter moult ressources éducatives culturelles. Au menu: 60 activités différentes, un coup d'oeil sur beaucoup plus d'oeuvres et 75 capsules vidéo pouvant compter sur la participation de personnalités telles que les auteurs Simon Boulerice et Kim Thúy ainsi que le vulgarisateur scientifique Boucar Diouf.

Lors de sa réouverture, le MBAM dévoilera l'exposition «Paris au temps du postimpressionnisme: Signac et les Indépendants».