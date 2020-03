BERNIER, René



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de René Bernier à l'âge de 89 ans, survenu le 16 mars 2020 à St-Eustache.Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde Caillaud, ses enfants Patricia (Gérard), Martine, Christian (Johanne), Dominique (Guy) Isabelle (Sylvain),ses petits enfants Julie (Éric), Éric, Stéphanie, Jean-Philippe, Marie-Ève (Matthew), David (Marco), Pierrick, Simon (Lauraine), Marc (Stéfany), Carl, Véronique (Marc- André), ses arrières petits-enfants, Antoine, Arianne, Alexis, Laurence, Lily-Rose, Kamy, en France, ses soeurs Mado (Marcel) et Éliane, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieux dans l'intimité et aucun service n'est prévu.