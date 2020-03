Coronavirus: en quarantaine, LeBron James se compare à Tom Hanks dans «Seul au monde»

Los Angeles | À défaut de basket, le stand-up pour reconversion? La star des Lakers LeBron James, en quarantaine depuis mercredi par mesure de précaution face au coronavirus, s’est comparé à Tom Hanks dans le film Seul au monde sur son compte Instagram.

Depuis l’annonce mardi que quatre joueurs de Brooklyn, parmi lesquels Kevin Durant, ont été testés positifs au Covid-19, les joueurs et l’encadrement des Lakers ont à leur tour subi un test de dépistage avant que chacun soit confiné chez soi.

Une mesure prise car leur dernier match joué l’a été une semaine plus tôt contre les Nets, à la veille de la suspension de la saison décidée par la NBA.

Cette quarantaine, James a choisi de la chroniquer sur son réseau social, avec force commentaires et vidéos humoristiques.

Dans un exercice d’autodérision, on le voit notamment se gratter sa barbe hirsute en regardant sa femme Savannah tenter de se couper les tresses, avec ce commentaire: « Je ne peux même pas me faire couper les cheveux par mon coiffeur. Ils veulent que je reste loin de lui. Je ressemble à Tom Hanks dans Seul au monde ».

« Savannah ne peut même pas se faire coiffer les cheveux, alors elle va juste les couper elle-même. Un petit Whoopi Goldberg. C’est difficile dans la maison James en ce moment », ajoute-t-il.

Sorti en 2000, Seul au monde, réalisé par Robert Zemeckis, raconte l’histoire d’un homme (Tom Hanks) unique survivant d’un accident d’avion, échoué sur une île déserte, dans sa quête de survie face aux éléments avant un retour inespéré à la civilisation.

Ironie du sort, Hanks lui même, ainsi que son épouse, la chanteuse Rita Wilson, ont annoncé la semaine passée avoir contracté le coronavirus en Australie, où l’acteur était en train de tourner un film.

James, qui assure en outre avoir augmenté sa consommation de vin des dernières heures et chercher un partenaire de boisson, a aussi publié des vidéos où on le voit faire du « Tik Tok dance » (imitation de danses) avec ses enfants, quand ils ne regardent pas des films comme Black Panther ou des show télévisés tels que Martin.

Selon le Los Angeles Times, les joueurs des Lakers espèrent connaître les résultats de leurs tests vendredi. En attendant, James s’est aussi mis à la chanson, en reprenant le titre Blame it on the rain du duo Milli Vanilli, tout en continuant de gratter sa barbe.