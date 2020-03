Coronavirus: premier décès en Russie

MOSCOU | Les autorités russes ont annoncé jeudi le premier décès dans le pays sur 147 cas établis d’un malade souffrant du Covid-19, une femme de 79 ans, le premier ministre affirmant de son côté qu’il n’y a aucune raison de « paniquer ».

« La patiente âgée, décédée dans un hôpital (moscovite) pour maladies infectieuses, avait plusieurs maladies chroniques », ont indiqué les autorités sanitaires de la capitale russe dans un communiqué.

Hospitalisée depuis le 13 mars, cette femme de 79 ans souffrait de diabète et d’hypertension artérielle, précise le communiqué.

Lors d’une réunion gouvernementale retransmise en direct, le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a pour sa part recommandé aux Russes de « limiter leurs contacts ».

« Beaucoup commencent maintenant à réaliser tout le sérieux de la situation, mais il n’y a pas de raisons de paniquer », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a également promis des reports d’impôts pour les secteurs touchés par le ralentissement économique lié à la pandémie, ainsi que la mise en place « de corridors » pour les livraisons des produits de première nécessité.

« Nous avons (en Russie) assez de produits alimentaires », a-t-il affirmé, ajoutant que les autorités feraient « tout pour que les rayons des magasins ne soient pas vides » alors que des images de rayons vides ont alimenté les réseaux sociaux ces derniers jours en Russie.

En début de semaine, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que l’épidémie du nouveau coronavirus était « sous contrôle », mais le passif des autorités en matière de gestion de crise suscite la suspicion chez de nombreux Russes.

Hormis la fermeture totale des frontières, en vigueur depuis mercredi, les mesures d’ampleur nationale pour juguler le covid-19 sont encore peu nombreuses en Russie.

Poutine affirme ne pas être «un tsar»

Le président russe Vladimir Poutine a assuré ne pas être « un tsar » dans un entretien diffusé jeudi, en pleine réforme constitutionnelle qui l’autorisera à prolonger son mandat au Kremlin potentiellement jusqu’en 2036.

« Ca n’a aucun rapport avec la réalité », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’agence de presse publique TASS enregistré en février dans le cadre du 20e anniversaire de son arrivée au pouvoir, réagissant à l’image de tsar qui lui est parfois affublée.

« Je travaille chaque jour, je ne règne pas. Un tsar, c’est celui qui s’assoit, vous regarde de haut et dit: “J’ordonne et ils exécutent” alors que pendant ce temps, il essaie un chapeau et se regarde dans le miroir », a-t-il ajouté.

AFP

Interrogé auparavant sur son intention ou non de rester au pouvoir après 2024, date de fin de son mandat, le président russe a affirmé que ce serait aux Russes de décider: « Le plus important, et c’est une question de principe, c’est l’attitude de la majorité des citoyens de ce pays. C’est une question de confiance ».

« Je n’ai pas de réponse aujourd’hui » sur ces plans, a-t-il aussi déclaré.

« Le tsar a dit qu’il n’est pas un tsar », a réagi immédiatement sur Twitter le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny.

Vladimir Poutine a lancé en janvier une réforme constitutionnelle qui, grâce à un amendement ajouté à la surprise générale à la dernière minute en mars, lui donnera notamment le droit d’effectuer deux mandats supplémentaires après la fin de l’actuel en 2024.

L’amendement en question permettra à Vladimir Poutine de remettre à zéro le nombre de ses mandats présidentiels, alors que la loi russe interdit au président d’effectuer plus de deux mandats consécutifs.

Menée tambour battant, cette réforme dénoncée par l’opposition doit être adoptée définitivement à l’issue d’un « vote populaire » prévu le 22 avril.

