Coronavirus: prolonger le confinement contre le coronavirus «très vraisemblablement nécessaire»

PARIS | La prolongation du confinement en France, au-delà des 15 jours initialement prévus pour enrayer la propagation du Coronavirus sera « très vraisemblablement nécessaires », selon les autorités de santé, alors que certains Français prennent des libertés avec les mesures de précaution, des « imbéciles » pour le gouvernement.

• À lire aussi: Les derniers développements de la pandémie COVID-19

Les dynamiques de l’épidémie « dépendent de l’adhésion de chacun aux mesures barrières et de confinement » a estimé jeudi Geneviève Chêne, la directrice générale de l’agence sanitaire Santé publique France, ajoutant qu’ » un freinage important » de l’épidémie devrait pouvoir être observé « dans les 2 à 4 semaines » sur la radio Franceinfo.

Malgré l’instauration de mesures de confinement mardi, restreignant théoriquement les déplacements et assorties d’amendes en cas d’infraction, certains Français continuent de sortir se promener, à Paris ou en province « Certains considèrent qu’on est un petit héros quand on enfreint les règles. Eh bien non, on est un imbécile dans son comportement et surtout une menace pour soi-même », a déclaré jeudi sur Europe 1 le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.

Joggers sur la célèbre Promenade des Anglais à Nice, randonneurs dans le réputé Parc national des Calanques près de Marseille, pêcheurs ou cueilleurs dans le Var voisin: face aux nombreuses violations du confinement, les autorités ont tiré le signal d’alarme mercredi dans ces zones du sud de la France.

À Paris, la vidéo d’une passerelle non loin de la Seine et de la Tour Eiffel sur laquelle passaient de nombreux Parisiens a été vue plus de 2 millions de fois, provoquant des commentaires acerbes à l’encontre des gens qui étaient en train de courir ou de se promener.

Les mesures de restrictions prévoient que les Français ont le droit de sortir dans un certain nombre limité de cas, comme pour aller faire ses courses de première nécessité, aller travailler quand le télétravail n’est pas possible ou sortir faire de l’exercice sans se regrouper.

Le coronavirus a causé 89 nouveaux décès en 24 heures et 3.626 malades sont hospitalisés, dont 921 en réanimation selon un bilan communiqué mercredi soir par le ministère de la Santé.

Au total, 9134 cas de contamination ont été confirmés, a précisé le directeur général de la Santé (DGS) Jérôme Salomon qui a souligné que le nombre de nouveaux cas détectés doublait désormais chaque jour.

À VOIR AUSSI