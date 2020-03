COVID-19 : le Cirque du Soleil met à pied 95% de ses employés

Pour arriver à contrer la crise actuelle du coronavirus, le Cirque du Soleil vient de mettre à pied temporairement 4679 personnes, soit 95% des employés de l’entreprise. Ces compressions prennent effet immédiatement, a annoncé la compagnie par voie de communiqué.

« C’est le jour le plus éprouvant de l’histoire du Groupe Cirque du Soleil. Nous sommes profondément attristés par les mesures drastiques prises aujourd’hui, puisque ces mises à pied temporaires touchent de nombreuses personnes dévouées qui travaillent fort. Malheureusement, cette décision constitue notre seule solution alors que nous sommes contraints à nous positionner pour traverser cette tempête et nous préparer à d’éventuelles réouvertures », a affirmé le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre.

Ces derniers jours, le Cirque avait été contraint d’annuler la presque totalité de ses 44 productions actives à travers le monde. Il ne restait que JOYÀ, au Mexique, qui sera lui aussi arrêté dimanche.

Le Cirque explique les mises à pied massives d’aujourd’hui « pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de ses employés, de ses artistes et des spectateurs ».

« Le Groupe Cirque du Soleil collabore avec l’ensemble de ses partenaires, ainsi qu’avec les gouvernements afin de déterminer comment soutenir ses employés de la meilleure façon possible et se préparer à un retour aux opérations dès que la pandémie sera maîtrisée. »