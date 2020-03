Des artistes canadiens offriront des prestations quotidiennes en direct

Le Centre national des arts entreprend, aujourd’hui, à 14h, la diffusion d’une série de spectacles en direct sur sa page Facebook.

Ces prestations seront inaugurées avec le chanteur-guitariste Jim Cuddy de la formation canadienne Blue Rodeo.

Il sera accompagné par ses fils Devin Cuddy et Sam Polley et par le guitariste Colin Cripps de Blue Rodeo.

Des prestations quotidiennes seront offertes tous les jours jusqu’au 31 mars afin de soutenir les artistes. Une somme totalisant 100 000$ sera versée aux artistes participants.

Ils veilleront à maintenir une distance de 1,5 mètre entre eux.

Serena Ryder, William Prince, Irish Mythen, Erin Costello et la formation Whitehorse font partie des artistes qui offriront des prestations en direct de 45 à 60 minutes.

«Les Canadiens et Canadiennes font face à une situation qui évolue rapidement et qui a un impact important sur leur vie de tous les jours, comme la distanciation sociale et l’isolement. La musique, la danse et le théâtre ont depuis toujours eu le pouvoir de réconforter, d’inspirer, de redonner le moral. Les auditoires ont aussi cet effet sur les artistes. En cette période difficile, les uns ont besoin des autres plus que jamais. En s’associant à Facebook, nous espérons pouvoir les aider à se retrouver», a indiqué Christopher Deacon, président et chef de la direction du Centre national des arts, dans un communiqué de presse.