Deux fois moins de lits dans les hôpitaux du Canada qu’en Europe, rappelle l’urgentologue Alain Vadeboncoeur

L’urgentologue et chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, Alain Vadeboncoeur, rappelle que notre réseau de la santé peut être à saturation beaucoup plus rapidement que dans les pays d’Europe.

En entrevue mercredi avec Sophie Durocher, à QUB radio, le Dr Vadeboncoeur a tenu à préciser la différence de capacité en ce qui concerne les lits dans les hôpitaux.

Selon ce qu’il avance, en France, c’est 6 lits par 1000 habitants alors qu’au Canada, c’est 2,7 lits par 1000 habitants.

«On n’a pas un système qui est infini dans sa capacité. Sans vouloir en mettre plus, au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, on a beaucoup moins de lits par population que ces pays-là (en Europe), a-t-il déclaré. Le taux de saturation ici peut arriver beaucoup plus vite.»

Le professionnel de la santé estime que cette réalité «oblige à être encore meilleur et à travailler encore plus fort pour éviter la saturation du réseau».

Il souligne la fragilité des urgences au Québec en donnant l’exemple de la grippe.

«On n’est pas suréquipé en lits, ça, on le sait déjà! On a la grippe en hiver et les urgences sont... On le voit là», a-t-il déclaré.