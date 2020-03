Distanciation sociale: Sarah Dagenais-Hakim dans une altercation avec des jeunes

Sarah Dagenais-Hakim, qu'on a vue dans la série à succès Victor Lessard, a eu une altercation avec un groupe d’individus qui jouaient au soccer dans le quartier La Petite-Italie, à Montréal, plutôt que de respecter la consigne de distanciation sociale exigée par le gouvernement Legault.

En entretien jeudi avec Sophie Durocher à QUB radio, la comédienne et chanteuse a raconté qu’elle est d’abord passée devant le groupe de jeunes âgés de 20 à 35 ans sans ne rien dire avant de rebrousser chemin pour s’adresser à eux.

Écoutez l'entrevue complète ici:

Abordant les individus calmement pour leur demander s’ils connaissaient les nouvelles consignes gouvernementales, Sarah Dagenais-Hakim s’est d’abord fait ignorer, puis a décidé de les filmer avec son cellulaire afin d’obtenir leur attention.

«On m’a insultée. On m’a dit: "Tu ne viens pas d’ici, tu ne viens pas de ce quartier-là, tu n’es pas née ici. Va-t’en!" Ce n’est pas une affaire de naître ici et de quartier. C’est une affaire de planète présentement. On a une crise mondiale. [...] Finalement, je me suis fait dire par plusieurs: "Ah ouais, mais on va virer fou en confinement, c’est pour notre santé mentale"», a-t-elle témoigné.

Sarah Dagenais-Hakim, qui pouvait comprendre leur envie de se rassembler, a toutefois tenu à renchérir. «Tout le monde vire fou, personne n’aime ça rester en dedans. C’est le temps de sauver des vies et de ne pas être égocentrique et de penser au collectif», leur a-t-elle dit.

Sarah Dagenais-Hakim sur Facebook:

Agressivité au rendez-vous

La situation a dégénéré lorsqu’une femme s’en est prise à la comédienne, en la bousculant et en tentant de lui arracher ses écouteurs et son téléphone.

Sarah Dagenais-Hakim ne peut s’expliquer que l’on ait pu devenir agressif à son égard pour défendre un geste qui peut risquer de mettre en péril des milliers de vies, a-t-elle évoqué.

«Présentement, si on ne fait pas des gestes plus radicaux de quarantaine, on va se ramasser comme en Europe où ça va être militarisé. [...] En France, présentement, les gens ne peuvent pas aller à plus de 500 mètres de chez eux. Ils font face à des amendes. Il y a des militaires partout dans les rues. Est-ce qu’on veut ça ici au Québec?», a-t-elle demandé.

L’actrice qui voit elle aussi plusieurs de ses tournages être annulés persiste à garder un esprit de collectivité malgré la crise. «C’est un moment historique, pas juste ici au Québec, partout sur la planète. [...] On a besoin d’être solidaires, de penser au "nous" et de penser à sauver des vies», a-t-elle conclu.