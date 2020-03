F1: les Grands Prix des Pays-Bas, d’Espagne et de Monaco reportés

La F1 vient de confirmer, après un appel conférence impliquant divers intervenants de la discipline, que les Grands Prix des Pays-Bas, d’Espagne et de Monaco sont reportés à une date ultérieure en raison de la pandémie de la COVID-19.

Ces épreuves devaient être disputées les 3, 10 et 24 mai. Les quatre premières courses de la saison, prévues en Australie (15 mars), à Bahreïn (ce dimanche), au Vietnam (5 avril) et en Chine (19 avril), avaient déjà été décalées à une date encore inconnue.

La F1 refuse d’indiquer si les prochaines escales pour l’instant non reportées, à Bakou, en Azerbaïdjan (7 juin) et à Montréal, la semaine suivante, vont avoir lieu.

«La nouvelle saison débutera le plus tôt possible, peut-on lire dans le communiqué émis par la F1. Dès que la situation sera sans danger autant pour tous ceux qui sont impliqués dans notre sport que pour les spectateurs.»

De deux à trois jours ?

Privée de ses sept premières étapes, la F1 doit maintenant gérer un calendrier chamboulé. La saison 2020 devait comporter un nombre record de 22 courses et tout laisse croire que certaines d’entre elles n’auront pas lieu cette année.

La possibilité de réduire de trois à deux jours certaines fins de semaine de compétition aurait été aussi abordée pendant la discussion à laquelle ont notamment participé le comité de direction de Liberty Media, propriétaire de la F1, la Fédération internationale de l’automobile et les promoteurs des trois courses qui ont été officiellement reportées jeudi.

Selon certaines informations obtenues par des sites spécialisés, dont ESPN, les Grands Prix des Pays-Bas, de Belgique et d’Italie, qui pourraient être présentés les 23 août, 30 août et 6 septembre respectivement, seraient limités à une programmation de deux jours.

Voici, sous toute réserve et tel que rapporté par ESPN, le nouveau calendrier qui pourrait être adopté si, évidemment, la saison s’amorce le 7 juin.

À noter que les Grands Prix d’Australie, d’Espagne et de Monaco n’y figurent plus. Dans le cas de Monaco, certaines rumeurs avaient laissé entendre que si la F1 repoussait la date du 24 mai, la course serait carrément annulée en 2020.

Calendrier envisagé... mais non officiel