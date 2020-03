Ils ont «pris une chance»

Au Carrefour Laval, Christo Karanikola et sa femme Maria sont assis sur un banc. Le couple, qui avoue avoir « passé les 70 ans », dit avoir « pris une chance aujourd’hui [mercredi] ».

« On est écœurés d’être chez nous. Juste manger, dormir, manger, dormir... détaille M. Karanikola.

« On n’a pas peur. On se lave les mains tout le temps, on se désinfecte avec de l’alcool. » « Ce qui doit arriver arrivera de toute façon », ajoute sa conjointe.

« On n’a pas de maladie, on ne prend pas de médicaments, tout va jusqu’à date », renchérit son mari.