Je reste chez nous

Coup de cœur

Littérature - J’te lis des affaires L’auteure Véronique Grenier lançait mardi dernier un premier épisode d’une série de courtes capsules sur YouTube, intitulée «J’te lis des affaires», à travers laquelle la poète fait la lecture de certaines grandes œuvres littéraires. Les premiers épisodes seront consacrés au roman La Peste d'Albert Camus paru en 1947, un livre hautement de circonstance dans cette période troublée par la pandémie. Une belle initiative pour retrouver un peu de lumière dans ces journées souvent bien confinées.

Disponible sur le compte YouTube de Véronique Grenier depuis le 17 mars.

Je reste : Lecture

Livres en ligne

Les bibliothèques municipales de Montréal prêtent gratuitement plus de 35 000 livres numériques en réaction au confinement causé par l’épidémie de la Covid-19. De grands succès sont désormais à deux clics de distance, dont «Ouvrir son cœur» d’Alexie Morin ou «Sapiens : Une brève histoire de l’humanité». Un compte en ligne est nécessaire pour avoir accès à cette sélection.

Disponible depuis le 17 mars sur https://bibliomontreal.com/numerique

Exposition

Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal propose plusieurs activités dont on peut profiter dans le confort de son salon. Parmi elles, un rendez-vous matinal quotidien sera offert sur les réseaux sociaux où le musée fera découvrir certaines œuvres de sa collection, des balados et des vidéos. L'audioguide de l’exposition «Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilés» sera également disponible sur son application mobile.

Disponible en ligne depuis le 18 mars sur le site web et les réseaux sociaux du musée

Danse

Cours de danse gratuits

Le studio de danse Studio Party Time donne cette semaine à chaque jour un cours de danse en ligne via leur page Facebook. Aujourd’hui, le danseur Éric-Olivier, ayant eu la chance de danser pour le Cirque du Soleil et ayant participé au «World of Danse» en 2011, donnera une classe de hip-hop en direct.

Aujourd’hui à 16h sur la page Facebook du Studio Party Time

Télé

Céline Galipeau et Pierre Bruneau

L’émission «Dans les médias» recevra cette semaine les journalistes et chefs d’antenne Céline Galipeau et Pierre Bruneau pour discuter de l’importance des bulletins de nouvelles télévisés. Les conversations porteront également sur la manière d’établir une crédibilité comme média et sur les façons de maintenir une confiance avec le public.

Ce soir à 21h sur les ondes de Télé-Québec

Essai

Passage piéton

L’auteure et journaliste spécialisée dans les usages numériques Laurence Bril propose avec le livre «Passage piéton» un essai portant sur la dépendance aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Pour ce faire, elle s’est lancée un défi de taille en janvier 2017 : couper les ponts avec Internet et les réseaux sociaux en tentant de consacrer son temps libre à la marche.

En librairie depuis le 9 mars

Livre

Petites annonces

L’auteur Nicholas Giguère propose avec «Petites annonces» son troisième livre en carrière. Inspiré librement des petites annonces d’hommes à la recherche d’autres hommes paraissant jadis dans les médias écrits et diffusées aujourd’hui sur différentes plateformes de rencontres en ligne, ce livre tente de dévoiler l’intimité et le caractère de ces hommes anonymes.

Disponible depuis le 17 mars

Humour

Le Show-Rona Virus

L'humoriste Mathieu Dufour, originaire du Saguenay Lac-Saint-Jean, diffuse chaque soir à 21h sur son compte Instagram un spectacle d’humour en direct intitulé Le Show-Rona Virus. Il a déjà reçu plusieurs invités de marque dont Véronique Cloutier, Alicia Moffet et le Dr Horacio Arruda.

À tous les jours à 21h sur le compte Instagram «MattDuff» de Mathieu Dufour

Web

Sérieux ?

Marie-Ève Tremblay et Mathieu Pichette sont à la barre de ce nouveau magazine environnemental, diffusé depuis vendredi dernier sur ICI Explora et disponible en ligne sur ICI TOU.TV. Une série de huit épisodes de 30 minutes qui explore les différents enjeux entourant la question environnementale.

Disponible en ligne sur TOU.TV