Le zéro déchet au temps du coronavirus

MONTRÉAL – Une épicerie montréalaise entièrement en ligne propose de simplifier le zéro déchet en s’occupant des bocaux consignés et du transport, un avantage considérable alors que les déplacements sont fortement limités dans la métropole pour éviter la propagation du coronavirus.

L’épicerie BocoBoco, créée en 2019, propose un éventail de produits, allant des légumes jusqu'au savon à mains, sur son site internet. «On s’occupe vraiment de tout. On veut vraiment que le zéro déchet soit simple. Tu commandes en ligne, c'est livré chez toi, tu n'as même pas besoin de laver complètement tes bocaux parce qu'on s'en occupe», a expliqué la fondatrice Lauren Rochat.

Si 18 codes postaux sont actuellement desservis pour la livraison, il est aussi possible de passer chercher sa commande à certaines heures dans les locaux de l'entreprise située dans le Mile-End, sans toutefois pouvoir entrer à l'intérieur en raison de la pandémie. «Actuellement, on développe également la livraison aux entreprises», a précisé Mme Rochat.

COURTOISIE GUILLAUME SIROIS

Prévention du virus

Lauren Rochat a mentionné que certaines mesures ont d’ailleurs été mises en place en raison de la COVID-19: le lavage des surfaces et des mains a notamment été renforcé. «Il n’y a personne qui rentre dans notre local, il n’y a personne qui touche à nos bocaux. Les bocaux sont toujours assainis entre chaque usage», a-t-elle détaillé.

Dorénavant, l’équipe procède à la livraison avec des masques, surtout pour éviter de se toucher le visage. «Avant, on rentrait chez les gens. Maintenant, on demande aux gens de préparer leurs sacs d’avance et on est obligés de mettre une distance de sécurité.»

Les heures de livraison seront augmentées provisoirement comme la majorité des citoyens sont à la maison. Le territoire couvert sera également bonifié pour limiter les déplacements.

COURTOISIE GUILLAUME SIROIS

Comme le laitier

Le projet poursuit l’objectif de limiter les contraintes pour parvenir à un mode de vie zéro déchet. Lauren Rochat tentait de motiver ses amis à limiter leurs déchets, et le commentaire lui revenait souvent que la démarche était assez complexe.

Faire le transport de ses propres bocaux, transférer les produits chez soi dans d’autres récipients, estimer la bonne quantité de produits et la vaisselle ensuite exigée en ont freiné quelques-uns, selon elle.

«C’est une innovation sociale, sans en être une. On reprend un peu le concept du laitier qui avant livrait chez toi les pintes de lait et les reprenait après», a souligné Mme Rochat.