Les aînés dans la mire

Le gouvernement hausse le ton à l’égard des gens toujours récalcitrants à appliquer correctement les consignes sanitaires, maintenant que le Québec compte 121 personnes infectées par le coronavirus, dont sept hospitalisations. Après les jeunes, les autorités réclament désormais plus de collaboration de la part des aînés, une population particulièrement à risque.

« Envoye à maison ! »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

François Legault demande aux personnes âgées d’éviter de traîner dans les centres d’achats. Le premier ministre a tenu jeudi à s’adresser directement aux citoyens de 70 ans et plus, une population à risque. « Ce n’est pas le temps d’être dans les centres d’achats, ce n’est pas le temps d’aller passer une heure au restaurant avec ses amis », a lancé M. Legault. Malgré la recommandation des autorités, certains aînés ne suivent pas la consigne de confinement et continuent de faire des emplettes dans les centres commerciaux. « Envoye à maison !, a insisté le premier ministre, reprenant les paroles de la chanson de Jean-Pierre Ferland. C’est là que vous devez être ! »Michel Louvain et Béatrice Picard ont même uni leurs voix, jeudi, pour tenter de convaincre les aînés récalcitrants de demeurer à la maison. « Vous voulez stopper cette propagation ? Suivez les directives, comme moi je le fais », a dit le chanteur de La dame en bleu dans une vidéo.

Évitez les déplacements entre régions

Photo Agence QMI, Simon Clark

François Legault demande aux citoyens d’éviter de se déplacer d’une région à l’autre pour freiner la propagation du coronavirus. Le premier ministre a ajouté jeudi cette nouvelle consigne à la liste des recommandations que doivent suivre jusqu’ici les Québécois durant la pandémie. L’heure n’est pas encore au confinement de certaines villes ou régions. « Mais c’est important, pour éviter de propager le virus d’une région à l’autre, de ne pas voyager, à moins que ça soit essentiel, d’une région à l’autre », a insisté M. Legault. Et le chef de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a rappelé l’ampleur des pouvoirs dont il dispose pour forcer les gens à collaborer. « S’il faut le faire, on a les pouvoirs, en santé publique, on a les pouvoirs avec la Loi sur la sécurité civile d’aller en mesures de guerre », a-t-il dit.

Pas de soupers entre amis

Photo Agence QMI, Simon Clark

Les réunions de famille et les soupers entre amis n’ont pas la cote en temps de pandémie. Le directeur national de la santé publique invite chaudement les Québécois à laisser tomber les repas de groupe. « Ce n’est pas le temps. Reportons ça à plus tard », a fait valoir jeudi le Dr Horacio Arruda. Il suggère aux citoyens de faire preuve d’imagination et de profiter de cette période pour s’adonner aux activités dont ils se privent trop souvent, faute de temps. Le Dr Arruda compte lui-même profiter de rares moments libres dans les jours qui viennent pour cuisiner des tartelettes portugaises. « Je suis en train d’essayer des nouvelles recettes. Bien, ça va me donner un plaisir parce que je n’ai jamais le temps de faire ça », a-t-il imagé.