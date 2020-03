Les artistes de Québec Issime en vedette tous les soirs

Les artistes de la grande famille de Québec Issime proposent chaque jour une performance intimiste sur sa page Facebook.

Photo d'archives, Simon Clark

Ces prestations de 30 minutes seront diffusées à 20h30 jusqu’au 10 avril.

La première diffusion a mis en vedette le chanteur, multi-instrumentiste, chef d’orchestre et directeur artistique Pierre Doré.

Le pianiste et chanteur Tim Morgan et l’auteur, compositeur et interprète Jason Hudon, directeur vocal des productions de Québec Issime ont suivi mercredi et jeudi.

L’identité des artistes en vedette est dévoilée chaque matin.