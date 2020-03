«Les pays d’en haut»: Fabien Cloutier avait auditionné pour le rôle de Séraphin

Si on le connaît notamment pour son rôle d’Oscar «La Tuque» Labranche dans la série télévisée Les pays d’en haut, Fabien Cloutier avait initialement auditionné pour le personnage de Séraphin, joué par Vincent Leclerc.

«C’est sûr, tu fais "Ah, ça aurait pu être le fun", mais quand j’ai vu Vincent [Leclerc] jouer, j’ai compris pourquoi. Il n’y a pas de trouble», a-t-il raconté à l’émission Devine qui vient souper?. C’est après cette première audition qu’il a été approché pour le rôle d’Oscar.

Écoutez l'extrait ici:

Une tâche ingrate

Invité à la table de Sophie Durocher et Richard Martineau aux côtés de Patrice L’Écuyer, Fabien Cloutier a parallèlement raconté son expérience à l’intérieur de comités de distribution des rôles.

«C’est le bout que j’ai trouvé le plus dur», a-t-il indiqué.

«Tu as des amis, tu as des gens que tu admires et tu as des gens de qui tu sais que ça leur ferait du bien maintenant. Cette personne-là, ça fait trois-quatre ans qu’on l’a moins vue et là, elle mérite un rôle», a relaté le comédien décidément coincé dans son rôle décisionnel.

Cette lourde tâche a par ailleurs permis à Fabien Cloutier de changer sa perception des auditions qu’il perçoit d’un bien meilleur œil qu’auparavant. «Moi, j’arrive en confiance. S’ils m’appellent, c’est parce qu’ils me trouvent bon. Ils ne m’appellent pas pour vérifier si je le suis. Ils le savent déjà», a-t-il affirmé.

À un cheveu d’un grand rôle

Patrice L’Écuyer est lui aussi passé à côté d’un grand rôle dans un film pour lequel il a auditionné dans les années 1990. Bien que son audition se soit révélée fantastique et qu’il ait eu une grande chimie avec le réalisateur, ce dernier a été contraint de lui apprendre une mauvaise nouvelle.

«Je veux juste te dire que c’est juste parce que tu as l’air trop vieux par rapport à l’actrice qui était jeune», s’était fait dire Patrice L’Écuyer, relatant l’anecdote à Devine qui vient souper?.

Écoutez l'émission complète ici: