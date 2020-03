Les Québécois sont les plus préoccupés par la COVID-19

MONTRÉAL – Le Québec représente une «anomalie» selon un nouveau sondage sur la crise de la COVID-19.

Les Québécois sont ceux au Canada qui sont les plus préoccupés par l’épidémie de la COVID-19, mais ils sont paradoxalement les moins enclins à faire des provisions en conséquence, selon le coup de sonde de l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, réalisé par la firme Angus Reid.

Environ 79 % des répondants du Québec ont dit être préoccupés par ce virus, la proportion la plus élevée parmi les régions du pays. Ce taux était de 73 % pour l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Atlantique. L’Alberta (55 %), la Saskatchewan (40 %) et le Manitoba (56 %) étaient beaucoup moins inquiets. La moyenne nationale se situait à 71 %.

«Le Québec a pris une avance sur les autres provinces par rapport aux mesures préventives. Cela a peut-être joué dans la balance. Chaque fois que le Québec agit, 24 ou 48 heures plus tard, les autres provinces suivent», a dit en entrevue téléphonique le professeur Sylvain Charlebois, de l’Université Dalhousie, qui a participé à cette étude.

Il estime que le gouvernement Legault «a bien fait les choses en matière de communication pour la conscientisation du risque», et que cela se traduit dans le niveau de préoccupation des Québécois.

Une anomalie

Curieusement, même s’ils sont les plus préoccupés, les Québécois sont ceux au pays qui ont le moins fait le plein de nourriture en prévision de la progression de la maladie. Seulement 31 % des gens sondés au Québec ont dit avoir fait des provisions, de loin la proportion la plus faible au pays.

«Le Québec est une anomalie», a précisé le professeur Charlebois, qui peine à expliquer ce phénomène, surtout que les Québécois étaient parmi ceux qui avaient le moins de réserves avant la crise.

Les Manitobains (52 %), suivis des Ontariens (47 %), étaient ceux qui ont le plus acheté des provisions en raison du coronavirus. Au niveau national, 41% des répondants ont dit avoir fait des réserves en raison de la pandémie.

Chez ceux qui ont rempli leurs armoires et leurs réfrigérateurs, 31 % ont acheté des conserves et des aliments secs, tandis que 24 % ont misé sur des produits congelés. Les produits non comestibles comme du papier de toilette ont été acquis par 24 % des répondants ayant fait des achats en raison de la crise du COVID-19.

Ce sondage a été mené du 13 au 15 mars dernier auprès de 1014 Canadiens.