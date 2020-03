L'inquiétude gagne les Américains

Le Pew Research Center dévoilait mardi les résultats d’un sondage dans lequel on interrogeait les Américains sur leurs inquiétudes face à la propagation de la COVID-19.

Le sondage a été effectué entre les 10 et 16 mars, on peut donc penser que l’information dont disposaient les répondants était à jour. C’est l’économie qui figure au premier rang des motifs d’inquiétude, loin devant les effets sur la situation financière ou la santé des répondants eux-mêmes. Ils ne sont que 27% à considérer que le virus constitue une menace sérieuse pour leur santé.

Le Pew note cependant une progression des perceptions depuis le début de la crise. Tous les indicateurs ou presque sont à la hausse en comparaison au plus récent coup de sonde.

Autre donnée intéressante, nos voisins font de plus en plus confiance aux autorités de la santé. Si j’exposais hier les risques de désinformation attribuables au comportement irresponsable de certaines personnalités, le sondage présente donc une réalité rassurante.

Le président Trump sort une fois de plus amoché de l’exercice. Ils ne sont plus que 24% à lui faire totalement confiance alors que 54% lui font peu confiance, 38% affirmant n’avoir aucune confiance en lui. Alors qu’on approche des moments les plus intenses de la propagation et que les hôpitaux sont déjà confrontés au pire, on ne peut qu’espérer qu’on présentera ces chiffres au président et qu’il continuera à améliorer sa performance.

Si le sondage révèle des distinctions importantes ente la perception des démocrates et des républicains, on considère généralement (70%) que les médias effectuent un bon travail dans la couverture de l’épidémie. Cette information contribue aussi à me rassurer. J’ai déjà affirmé que dans le contexte actuel, la confiance dans nos dirigeants et nos médias était cruciale. Cette confiance se mérite et s’entretient.

Je m’arrête ici dans la présentation des principaux résultats, mais le sondage foisonne une fois de plus de données pertinentes dont on devrait poursuivre l’analyse dans les prochaines semaines.

Si une lecture plus approfondie de l’analyse des données vous intéresse, vous cliquez ici pour accéder au document.