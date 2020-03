Marie-Laurence Moreau profite de sa chance

MONTRÉAL | Comédienne depuis 2003, Marie-Laurence Moreau n’a jamais été aussi présente dans l’œil du public que depuis qu’elle tient des rôles de premier plan dans les séries «Léo» et «Une autre histoire».

On l’avait certes aperçue dans les films «Les trois petits cochons» et «Dédé à travers les brumes», dans «Les Argonautes» et «Les Invincibles», mais depuis deux ans, Marie-Laurence Moreau jouit d’une visibilité qu’elle n’avait pas encore connue jusqu’ici. Et elle savoure pleinement sa chance, assure-t-elle.

Photo d'archives, Agence QMI

«Depuis que j’ai décroché "Léo" et "Une autre histoire", j’ai davantage la chance de pratiquer mon métier à la télévision, explique la comédienne. Aujourd’hui, j’ai acquis une expérience et une maturité que je n’avais pas à l’époque, et qui me permettent d’en profiter plus sereinement. Je suis là pour les bonnes raisons. Je savoure, je connais la chance que j’ai et j’en suis reconnaissante.»

Humains fragiles

Marie-Laurence Moreau prend le temps de réfléchir et pèse ses mots quand on lui demande de décrire sa Maryse d’«Une autre histoire» et sa Cindy de «Léo».

Photo d'archives, Agence QMI

Alors qu’elle définit la première comme une femme de tête et chef d’entreprise «pragmatique, rationnelle et en même temps très humaine», constamment en train de tempérer les élans émotifs de Vincent (Sébastien Ricard), elle perçoit plutôt la seconde, la dulcinée de Léo (Fabien Cloutier), comme une grande sensible «qui se laisse porter par la vie, qui est dans le moment présent, aimante».

«Pour moi, la grande force de "Léo", c’est la capacité de faire rire et émouvoir en même temps, détaille l’actrice. Quand on est capable de faire rire quelqu’un, on peut ensuite l’emmener un peu n’importe où, et si on réussit à l’entraîner avec nous dans la sensibilité, c’est gagnant et touchant. Et je pense que c’est la grande force de "Léo".»

«Il n’y a aucun personnage de profondément méchant ou malsain dans "Léo". Ils peuvent être grossiers ou colons, mais ils sont tous profondément humains, attendrissants, fragiles. Leurs travers deviennent touchants. On n’est jamais dans le jugement avec eux.»

«Aussi, ça parle des gens qui vivent en région, et on a moins d’émissions comme ça. Toujours dans le respect», complète Marie-Laurence.

Horaire stable

L’Agence QMI a joint Marie-Laurence Moreau au téléphone en début d’après-midi, jeudi, pour réaliser la présente entrevue. Sitôt qu’on l’eut saluée et remerciée de prendre le temps de nous parler, elle a éclaté de rire.

«Ce n’est pas comme si on n’avait pas de temps, ces temps-ci!», a-t-elle lancé d’un ton badin.

Heureusement, pour l’instant, son horaire n’a été que peu affecté par l’actuelle pandémie de la COVID-19, qui en oblige plusieurs à modifier leurs plans. Les tournages des troisièmes saisons de «Léo» et «Une autre histoire» ne doivent commencer qu’en mai, et les répétitions des deux pièces de théâtre dans lesquelles elle doit jouer à l’automne – qui n’ont pas encore été dévoilées – sont aussi prévues pour plus tard.

Son conjoint, Martin Labrecque, est toutefois en congé forcé. Fils du défunt cinéaste Jean-Claude Labrecque, ce dernier est concepteur d’éclairage pour la scène, et les spectacles sur lesquels il travaillait ont été annulés. Le couple a un garçon de 7 ans, Louis.

«Léo», sur Club illico, et le mercredi, à 21 h, à TVA. «Une autre histoire», le lundi, à 20 h, à ICI Radio-Canada Télé.