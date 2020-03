Pandémie de coronavirus: plus de 10 000 cas recensés aux États-Unis, 154 morts

Washington | Les États-Unis ont dépassé jeudi la barre des 10 000 cas recensés de Covid-19, et dénombrent 154 morts, selon le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence.

Les États-Unis sont désormais le sixième pays en nombre de cas confirmés, derrière la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne et l’Allemagne, suivis ensuite par la France et la Corée du Sud. À l’échelle mondiale, on dénombre plus de 220 000 cas, et le nouveau coronavirus a causé la mort de plus de 9000 personnes, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles jeudi après-midi.