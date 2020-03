PLQ: Alexandre Cusson demande la suspension de la course à la chefferie

Le candidat à la chefferie libérale Alexandre Cusson demande la suspension de la course au leadership du PLQ en raison de la pandémie de COVID-19.

«(Je demande la) suspension de la course jusqu'à nouvel ordre et le report du vote, a déclaré jeudi l'aspirant-chef libéral. Il en va de la légitimité du prochain chef du parti et de sa capacité de bien représenter l’ensemble des membres de notre parti».



Le Parti libéral du Québec doit en principe se choisir un nouveau chef à la fin du mois de mai.



Selon Alexandre Cusson, l'impact de la pandémie sur la campagne à la direction est trop importante. La situation actuelle est intenable. «Impossibilité de rencontrer les militants, dans le respect des directives de la santé publique. la politique, c'est avant tout une histoire de contact humains, d'échanges», fait-il valoir.



« Tous les Québécois sont présentement mobilisés à combattre la propagation de la COVID-19. Dans le contexte actuel, il serait irresponsable pour les candidats de poursuivre cette campagne comme si tout était normal. Les militants s’attendent à ce qu’une réelle course à la direction du parti ait lieu et il est présentement impossible, dans un avenir prévisible, de leur en offrir une», a souligné Alexandre Cusson.



Une seule autre candidate est en lice: l'ex-ministre et députée libérale Dominique Anglade.

