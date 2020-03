Spécial quarantaine: bien plus que Netflix et chill

Cette semaine, la traditionnelle chronique SORTIR se transforme en chronique RESTER. Avec la propagation éminente du Corona Virus, l’important est effectivement de rester chez soi...Avec les magasins et les commerces qui ferment tour à tour, je vous propose tout de même d’encourager nos restaurateurs et nos entrepreneurs d’ici. Au confort la maison, faites-vous plaisir ce week-end!

MANGER : La livraison et le take-out pour encourager nos chefs locaux

Lorsque j’ai vu le chef Jérôme Ferrer aux nouvelles de TVA, j’ai eu le coeur brisé. J’ai eu une énorme pensée pour tous ces restaurateurs qui travaillent d’arrache-pied toute l’année et qui doivent désormais faire face aux conséquences de la quarantaine. Sur ce, Ferrer propose lui-même des boîtes de livraison hyper gourmandes de cinq repas pour 2 ou 4 personnes. Régalez-vous d’un saumon façon Rockefeller, un effiloché de porc du Québec, d’un ravioli à la viande et plus encore. Puis, le chef Martin Juneau du restaurant Pastaga offre des repas à emporter sous la thématique SOUVID-19! À l’achat d’une bouteille de vin, profitez de plusieurs plats à seulement 1 dollar, tels que la lasagne végé ou à la viande, le chili végé ou au bison, le penne aux boulettes de viande et et le risotto aux champignons. Pour les familles, sachez que la pizzeria Bevo et le restaurant à déjeuner Quoi de N’Oeuf offriront également des plats à emporter et que la livraison sera disponible sur les applications Foodora, Skip The Dishes et UberEats.

BOIRE : Vive la mixologie avec les boîtes de Monsieur Cocktail !

Connaissez-vous la boutique en ligne Monsieur Cocktail? En fait, cette entreprise québécoise est spécialisée pour vous faire découvrir les joies de la mixologie, en créant différents types de sirops et des boîtes, afin de créer le parfait cocktail. Parmi les 11 boîtes, on peut retrouver la Box Bloody, la Box Sangria sans alcool, la Box Gin Tonic ou encore la Box Old Fashioned. Dans les circonstances exceptionnelles entourant la COVID-19, Monsieur Cocktail s’assure de prendre toutes les précautions possibles en désinfectant tous les colis, afin d’assurer une livraison à la maison en toute sécurité. En outre, il est possible de consulter les différentes recettes en ligne pour vous faire plaisir au confort de votre salon. Coup de coeur pour la recette de Love Tonic au Gin, simple et rafraîchissante, qui saura mettre un peu de soleil à votre week-end. (Disponible au monsieur-cocktail.com, Montréal)

SORTIR : Bouge de là, mais à distance!

Cessons de végéter sur notre sofa! Alors que les samedis et dimanches matin sont souvent réservés aux cours de spinning et aux cours de yoga, il vous sera tout de même possible de brûler des calories grâce aux différents cours mis en ligne, cette semaine sur la chaîne Éconofitness. C’est sur YouTube, que l’on pourra suivre des entraînements gratuits en français et en anglais de 15 à 30 minutes de power cardio, de yoga, de danse fitness, de kickboxing et même de défi burpees. De plus, je vous suggère fortement de suivre les cours payants de danse fitness Bodylicious qui seront en ligne dès demain, de la coach Dreah Wheeler. Un pourcentage des profits ira directement aux organismes du Coronavirus. Montez le volume de la musique et bougez, bougez, bougez! (www.youtube.com et www.dreawheeler.com/dwonlineclasses )