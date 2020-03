Tout ce que vous voulez savoir sur l’aide fédérale

La pandémie de COVID-19 frappe durement et vous êtes inquiets. Vous vous demandez comment vous allez boucler votre fin de mois depuis que vous ne pouvez plus aller au travail ou que vous êtes confinés à la maison en raison du coronavirus.

Le gouvernement fédéral a déployé une série de mesures économiques pour vous faciliter l’accès à l’assurance-emploi et ainsi qu’à d’autres types d’allocations selon votre admissibilité et vos besoins. Vous avez de la difficulté à vous y retrouver et votre stress augmente. Vous devez lire absolument ce qui suit.

«La meilleure façon de vous y retrouver et de faire vos demandes est d’utiliser le portail de Service Canada pour les prestations de maladie et l’assurance-emploi», conseille le député de Louis-Hébert, Joël Lightbound en entrevue avec Mario Dumont.

Le député libéral explique qu’il existe une allocation de soins d’urgence pouvant aller jusqu’à 900 dollars au deux semaines pour un maximum de 15 semaines pour tous ceux qui ne sont pas couverts par les prestations d’assurance-emploi, par les prestations maladie.

Joël Lightbound fait savoir que «les travailleurs autonomes, ceux qui ont besoin de prendre soin d’un membre de leur famille atteinte de la COVID-19 et les parents qui besoin de supervision ou de soin parce que les écoles sont fermées» peuvent y avoir droit.

Le député de Louis-Hébert vous suggère aussi d’appeler votre institution financière si vous éprouvez de la difficulté à faire vos paiements.