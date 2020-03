Un médecin résident de l’Hôpital Sainte-Justine testé positif à la COVID-19

Un médecin résident de l’Hôpital Sainte-Justine a été testé positif à la COVID-19, a appris Le Journal.

Ce dernier aurait récemment appris qu’il était contaminé, après avoir subi un test de dépistage à la suite d'un voyage à l’intérieur du Canada, selon nos informations.

Le jeune médecin en formation au département d'obstétrique-gynécologie n’aurait pas été en contact avec beaucoup de gens depuis son retour en poste. Il n’aurait pas non plus pris part physiquement à un accouchement, indique le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine.

« Il agissait plus comme observateur. Six employés ont été renvoyés à la maison en quarantaine par précaution. On fait rapidement des suivis auprès des patients avec qui il aurait pu avoir été en contact », tient à rassurer Florence Meney, conseillère cadre aux relations médias du CHU Sainte-Justine. Elle tient aussi à préciser que des mesures ont été mises en place pour protéger le personnel et les patients.