7 activités à faire en famille durant le temps des Fêtes

En collaboration avec



Le temps des Fêtes est synonyme de temps passé en famille, et pas qu’autour de la table!



Si vous avez des enfants dans votre entourage, il est possible que vous cherchiez à divertir la marmaille pendant le congé de fin d’année. Heureusement, de nombreuses activités trépidantes sont offertes partout au Québec durant cette période: animaux étonnants, expositions merveilleuses et autres jeux dans la poudreuse sont à prévoir! C'est le meilleur temps de l'année pour s'amuser en famille!

Voici 7 activités à ne pas manquer durant le temps des Fêtes.



1. Partir à la découverte d’un cabinet de curiosités

À Montréal, le Musée Pointe-à-Callière présente une exposition éclectique, Dans la chambre des merveilles, qui réunit plus de 1000 objets inusités de partout dans le monde. Gageons que les papillons multicolores, l’armure de samouraï, l’œuf de dinosaure et les jouets anciens piqueront la curiosité de vos petits et stimuleront de passionnantes discussions pendant et après la visite!

JackF - stock.adobe.com

2. S’envoler vers l’Afrique

Saviez-vous que le Zoo de Granby est un organisme à but non lucratif qui réinvestit tous ses surplus dans la conservation et le bien-être animal? Dans cet établissement, l’hiver ne ralentit pas les activités — au contraire! Les animaux vaquent à leurs occupations à l’intérieur comme à l’extérieur, tandis qu’un village d’hiver avec glissades et labyrinthe vous donnera envie de bouger en famille. Ne manquez surtout pas le nouvel habitat des rhinocéros et des lions, qui leur permet d’être vus quatre saisons durant.



3. S’offrir un peu de lumière

Pour sa dixième édition, l’évènement Luminothérapie du Quartier des Spectacles de Montréal se déploie sous la thématique POP! Cette oeuvre interactive extérieure et totalement gratuite présente cinq monolithes qui s’animent lorsqu’on leur parle. Placez une personne devant chaque sculpture féérique pour les voir s’illuminer en même temps... et faire apparaître une surprise!

4. Patiner dans la forêt

À moins d’une heure de route de Montréal, le parc de l’Érable rouge de Saint-Valère offre un sentier de patinage en forêt de 5 kilomètres. Parcourez-le en humant l’odeur des conifères sous le soleil d’hiver, puis profitez du feu de foyer qui crépite à côté du bâtiment d’accueil.

pressmaster - stock.adobe.com

5. Se faire raconter des histoires

À la Grande Bibliothèque, dans le Quartier Latin, petits et grands seront enchantés par l’heure du conte, un moment merveilleux où les bibliothécaires de l’Espace Jeunes feront la lecture des plus belles trouvailles de la collection. Plusieurs dates sont à noter à l’agenda pour fin décembre et début janvier — suffit de surveiller le site de l’établissement!

Rido - stock.adobe.com

6. Bouger... à l'intérieur

Après avoir joué dehors, vous avez peut-être froid aux joues. Qu'à cela ne tienne: il est toujours possible de bouger à l’intérieur en s’initiant à l’escalade, ce sport qui pratique souplesse, agilité et force tout à la fois. Choisissez un centre de voie (avec cordes) ou de bloc (sans attaches) et assurez-vous de grimper avec les enfants pour une expérience amusante et sécuritaire!

Pascal Huot - stock.adobe.com

7. Boire un bon chocolat chaud

Parce qu’il faut bien se faire plaisir, pourquoi ne pas vous offrir un chocolat chaud décadent? De nombreux restaurants et cafés de la métropole proposent des recettes originales et irrésistibles: on pense notamment au végétalien de chez Sophie Sucrée (rue Roy), à la brochette de brownies de Juliette et Chocolat (plusieurs succursales) ou encore au chocolat blanc de chez Janine Café, dans Verdun. À vous de choisir!

gpointstudio - stock.adobe.com

Peu importe l’activité que vous choisirez pendant le temps des Fêtes, l’important, c’est de passer un bon moment en famille. Au Zoo de Granby, vous y retrouver les 1500 animaux, en plus d’une tonne d’activités pour toute la famille — difficile de résister à une telle sortie!