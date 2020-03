Aux États-Unis, solidarité et ingéniosité pour répondre au coronavirus

LOS ANGELES | La pandémie de coronavirus contraint des millions d’Américains à rester cloîtrés chez eux, mais réveille chez beaucoup des trésors de générosité et d’ingéniosité pour aider leur prochain à surmonter ce confinement.

Sur la côte ouest des États-Unis comme ailleurs dans le monde, le ravitaillement peut s’avérer compliqué pour les personnes âgées ou vulnérables.

Pour y remédier, des milliers de personnes proposent à leurs voisins de se charger de leurs courses ou de leur apporter des repas.

À San Diego, tout au sud de la Californie, le groupe Facebook «Bénévoles contre le coronavirus», qui veut centraliser et coordonner ces initiatives, dit par exemple avoir vu ses effectifs exploser, passant de 50 à plus de 400 en l’espace de quelques jours.

Les professionnels ne sont pas en reste. Puesto, une chaîne de restaurants qui a décidé de fermer ses portes le temps de la pandémie, a organisé la livraison de quelque 500 colis, «aliments préparés ou non provenant de nos cuisines, totalement gratuitement».

Dans toute la Californie, des supermarchés mettent en place des horaires réservés aux plus de 65 ans pour leur permettre de faire leurs achats, généralement tôt le matin, sans longues files d’attente qui les exposeraient au virus.

La chaîne Raley’s, implantée dans le nord de l’État, va de son côté proposer dès samedi des paniers «essentiels à prix réduits» (conserves, produits frais et repas prêts à réchauffer) dont les seniors pourront prendre livraison sans avoir à pénétrer dans les magasins.

Dentiste et distillerie

À Walnut Creek, dans la région de San Francisco où tous les déplacements non essentiels sont interdits depuis plusieurs jours à des millions de personnes, c’est un dentiste qui offre gratuitement ses services pour soulager les services d’urgence des hôpitaux.

Il procède d’abord par téléphone et vidéo pour évaluer la situation, mais peut aussi recevoir des patients. «J’ai plein de temps pour des consultations... nous en avons pour trois semaines de confinement!», explique-t-il.

Plus au nord, à Portland dans l’Oregon, un restaurant-distillerie contraint de fermer ses portes a utilisé ses alambics pour fabriquer du «gel hydroalcoolique maison» qu’il a distribué gratuitement.

Lui aussi privé de clients par les consignes sanitaires, un café de la petite ville de Coos Bay (Oregon) s’est transformé en studio où son propriétaire s’enregistre en train de lire des histoires pour les enfants en mal d’occupation, qu’il met ensuite sur YouTube.

«Nous venons du monde du théâtre et les histoires ont toujours fait partie de notre commerce», explique à l’AFP John Beane, patron du «So It Goes Coffeehouse».

«Les écoles sont fermées, comme nous, et beaucoup de parents sont à la maison pour s’occuper des enfants. On s’est dit que ça pourrait leur faire plaisir», ajoute M. Beane, déterminé à publier une histoire par jour jusqu’à la fin du confinement.

Toujours plus au nord, la très dynamique scène musicale de Seattle, coupée de son public par l’épidémie qui touche de plein fouet la région, redouble d’astuces pour continuer à vivre malgré l’interdiction des rassemblements.

Un groupe Facebook a été mis sur pied pour organiser des «mini-concerts virtuels», retransmis en direct et visibles ensuite en différé. Ces «Quarantine Sessions» sont accessibles gratuitement, mais les spectateurs ont la faculté de payer leur billet à l’avance ou même de donner des «pourboires» après coup s’ils ont apprécié la prestation.

Une artiste a même lancé un financement participatif pour constituer un fonds de soutien à ses collègues «qui dépendent des spectacles pour payer leurs factures».

«100 % des fonds iront aux artistes qui ont perdu des revenus en raison des annulations dues à la pandémie de COVID-19», souligne Ijeoma Oluo, auteure et journaliste, qui avait déjà récolté jeudi plus de 190 000 dollars, en dix jours seulement.

Le pécule versé aux bénéficiaires est proportionnel au montant total de la cagnotte et aux pertes subies par les artistes demandeurs

«Nous donnons actuellement entre 100 et 1 000 dollars à chacun», dit-elle.