Des repas livrés sans contact de la commande jusqu'à la porte

Les entreprises québécoises redoublent d’ardeur pour veiller à la sécurité et à la santé de leur clientèle et de leurs employés. Chaque geste compte pour contribuer à l’effort collectif.

En plus d’avoir fermé temporairement ses salles à manger à travers la belle province, Benny&Co. la plus grande rôtisserie familiale avec 59 succursales au Québec, déploie de nouvelles mesures de précaution et offre désormais le service de livraison sans contact.

La livraison sans contact

Dès maintenant, Benny&Co. recommande fortement de commander et de régler le paiement en ligne avec une carte de crédit. Ainsi, à son arrivée, leur livreur dépose la commande au sol, sonne à la porte et recule de deux mètres. Lorsque vous ouvrez la porte, vous pouvez récupérer votre repas. N'oubliez pas de remercier votre livreur!



Si vous ne disposez pas de carte de crédit, lors de la réception de votre commande, vous devrez payer celle-ci au moyen du système de paiement sans contact Paypass. Sachez que les terminaux de paiement sont désinfectés après chaque utilisation et que l’argent comptant n’est plus accepté jusqu’à nouvel ordre.

Heures d’ouverture ajustées

Au cours de cette période exceptionnelle, la rôtisserie sera ouverte de 11 h à 20 h.



Dès aujourd’hui, rendez-vous sur le site Benny&Co. et commandez votre repas préféré avec la livraison sans contact.