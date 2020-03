Commentaire découlant de la loi sur la laïcité

Une grande majorité de Québécois est d’accord avec la loi 21 sur la laïcité, tout comme je suis d’accord avec la réponse que vous donnez ce matin à cette personne qui se permet de blâmer, pour leur étroitesse d’esprit, tous ces pauvres gens qui ont du mal à accepter les femmes voilées dans leur univers de vie.

J’aimerais quand même y ajouter mon grain de sel pour faire bonne mesure. La personne qui a écrit ce texte ne connaît pas l’histoire profonde des Québécois face à la main mise de l’Église catholique sur eux, les francophones du pays, les Canadiens français comme on disait à l’époque. Jusqu’à la révolution tranquille, les Québécois lui étaient soumis. Une autre chose advenue en 1965 a aussi contribué à leur émancipation : le concile Vatican 2 qui assouplissait la pratique religieuse.

Voici un petit fait vécu un certain dimanche de 1965 qui va éclairer cette personne. Alors que ce jour-là ma mère avait omis de mettre son foulard sur la tête pour se rendre à l’église, je lui en ai fait la remarque. Sa réponse a tenue dans un grand sourire inhabituel, m’indiquant que désormais elle pouvait s’abstenir de porter quelque chose sur la tête pour entrer dans l’église.

Le port du voile par les femmes musulmanes heurte les Québécois,car ils y voient un recul d’une liberté acquise par les femmes de chez-nous il y a plus de 50 ans. Notez en passant que le port du voile par les femmes musulmanes n’est PAS une obligation religieuse. C’est un choix qui se veut la promotion de leur religion de la part d’une frange plus orthodoxe.

Autre exemple, il y a quelques années, alors que je travaillais à la mise en production d’un nouveau système avec 20 autres personnes, dont quelques membres de la communauté musulmane, l’une d’elles a quitté le groupe pour aller faire sa prière. Sa part de travail est retombée sur tous les autres et ça a failli faire avorter le projet. Quelques jours plus tard elle a eu à choisir entre son travail et ses prières. elle a choisi ses prières et perdu son travail.

Non seulement certaines pratiques religieuses sont-elles anachroniques dans le monde d’aujourd’hui, mais j’insiste sur le fait que la religion est une affaire personnelle et doit être réservée au privé. Le côté moyenâgeux de certaines pratiques religieuses me semble d’ailleurs aller à l’encontre de nos chartes des droits et libertés.

Homme blanc de 63 ans

Je partage votre point de vue et signale, comme je le disais à cette personne, que comme la majorité de la population a voté pour le gouvernement actuel qui avait affiché ses couleurs à ce propos pendant la campagne, l’affaire n’est pas une surprise et va dans le sens de la volonté du peuple.