Coronavirus: le retrait des investissements post-épidémie du SRAS à la source de la pandémie actuelle

Si les gouvernements n’avaient pas retiré leur financement dans le développement de plateformes en vaccination après la crise du SRAS, la pandémie actuelle du coronavirus aurait pu être évitée, selon le docteur Marc-André Langlois, virologue à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.

En entretien avec Benoit Dutrizac à QUB radio vendredi matin, le virologue a été clair: on ne vivrait pas cette pandémie si les gouvernements n’avaient pas retiré leur financement dans le domaine de la vaccination.

«Les gouvernements aiment investir lorsqu’il y a une crise, et non pas dans la prévention. Lorsque le SRAS faisait des personnes infectées et causait des morts en 2002-2003, il y avait un sentiment d’urgence de développer des plateformes pour pouvoir développer des vaccins contre ce type de virus là, mais une fois que l’épidémie s’est résorbée ce financement-là a disparu», a expliqué le Dr Langlois.



Pourquoi avoir actionné le couperet dans ce domaine? Selon le médecin, peu de gens croyaient que ce genre de virus reviendrait. Or, le virus SARS-CoV-2 à l’origine de la COVID-19 s’apparente étroitement au virus SARS-CoV, qui avait causé l’épidémie de SRAS au début des années 2000.

«On a perdu du temps. [...] Il y aurait eu des plateformes qui auraient été prêtes à être déployées pour produire quasiment immédiatement un vaccin qui aurait déjà passé les étapes de sécurité et d’efficacité. On aurait été dans un bien meilleur état que d’être obligé de libérer du soutien financier de l’ordre de centaines de milliards de dollars pour réparer le dommage», a indiqué le virologue.

Un vaccin dans la plante du riz

Avec l’aide financière du gouvernement fédéral, Marc-André Langlois et son équipe développent présentement un vaccin avec une approche légèrement différente de la majorité des chercheurs du monde entier.

Leur projet scientifique vise à produire la protéine virale de surface, celle qui est reconnue par le système immunitaire de l’humain, dans la plante du riz. Selon le docteur, ses avantages sont multiples: ses coûts sont peu élevés, son produit final est stable aux températures ambiantes donc facile à distribuer et son administration par vaporisateur est très efficace.

«On va administrer la protéine virale directement dans le nez ou les poumons pour stimuler le système immunitaire exactement où le virus normalement rentre», a-t-il fait savoir.

S’il croit pour sa part obtenir un prototype à mener en essai clinique d’ici 12 mois, d’autres chercheurs internationaux tentent aussi d’homologuer un vaccin le plus rapidement possible. Certains qui sont actuellement en essai clinique pourraient apparaître sur le marché d’ici 12 à 18 mois.

La chloroquine n’est pas un vaccin

Alors que le président américain Donald Trump ne cesse de vanter le recours à la chloroquine comme potentiel traitement à la COVID-19, le virologue rappelle qu’il ne s’agit pas d’un vaccin ni d’une cure.

«C’est un produit pharmaceutique qui aide à diminuer la capacité du virus à infecter les cellules. [...] Ce n’est pas un produit qui va aider la population, c’est quelque chose qui va aider quelqu’un en phase aiguë d’infection», a-t-il soutenu.

Un dérivé de la chloroquine est par ailleurs utilisé à l’Hôpital général juif de Montréal afin de soulager l’inflammation des poumons des personnes atteintes du coronavirus. Les experts estiment toutefois que plusieurs mois seront nécessaires avant de tirer des conclusions réelles sur l’utilisation du produit.