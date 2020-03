Coronavirus: pas de nouveau cas pour Québec et Lévis

Malgré une journée un peu moins sombre à Québec et à Lévis, il ne faut pas baisser la garde face à la pandémie.

Même s’il est trop tôt pour dire que les mesures strictes imposées à la population donnent des résultats, le total de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches est demeuré inchangé vendredi avec 16 personnes infectées.

Un cas de coronavirus du précédent bilan a néanmoins été confirmé au Complexe G, situé sur la colline Parlementaire, à Québec. Ailleurs, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le cas confirmé n'était finalement pas un résident de la région.

Au Québec, les autorités confirment 139 cas positifs, soit 18 de plus que la veille. À l’échelle du pays, plus de 1000 personnes testées sont positives à la COVID-19 et le sommet de la courbe est loin d’être atteint.

Encore les aînés

Dans la région et à travers la province, des conflits de générations semblent apparaître. Des personnes âgées sont maintenant interpellées rudement dans des lieux publics, déplorent des regroupements d’aînés qui lancent un appel à la tolérance.

Des situations inacceptables pour les établissements de santé se produisent aussi. Une personne d’un certain âge aurait omis volontairement de mentionner qu'elle revenait de voyage pour que son opération ne soit pas reportée, celle-ci étant jugée non urgente par le personnel médical.

Dans le domaine carcéral, les détenus qui devaient se présenter ce week-end pour purger leur peine discontinue dans une des prisons du Québec n'auront plus à le faire jusqu'à nouvel ordre.

Les services essentiels

Autre décision qui touche la majorité de la population, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) n’offrira que les services essentiels avec des heures revues à la baisse. Les services essentiels sont notamment l’immatriculation et la délivrance de permis de conduire pour les conducteurs qui travaillent dans les secteurs jugés essentiels et dont le permis ou le véhicule est nécessaire à l’exécution de leur travail.

Enfin, la liste des Québécois coincés un peu partout sur la planète ne cesse de s’allonger en créant un joyeux casse-tête pour le gouvernement fédéral.

— Avec TVA Nouvelles et l’Agence QMI