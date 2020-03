COVID-19: le salon aéronautique de Farnborough annulé

Londres | Le salon international de l’aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, qui devait se tenir en juillet, est annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé vendredi les organisateurs.

«L’impact sans précédent de la pandémie mondiale de coronavirus a entraîné cette décision», ont-ils indiqué dans un communiqué.

L’édition 2020 de ce salon, l’un des rendez-vous incontournables de l’aéronautique dans le monde, devait se dérouler du 20 au 24 juillet.

Les organisateurs expliquent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’organiser et d’assurer la tenue de ce salon qui a lieu tous les deux ans et qui est l’occasion pour les avionneurs d’annoncer d’énormes contrats et de présenter des nouveautés.

Le prochain salon de Farnborough, qui se situe au sud-ouest de Londres, aura donc lieu en 2022, est-il précisé.

«Nous sommes déterminés à continuer de travailler ensemble et à faire en sorte que le salon aéronautique international de Farnborough revienne en 2022 plus fort que jamais», ont conclu les organisateurs.