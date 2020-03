COVID-19: «nos livreurs font une job qui est souvent excessivement ingrate», affirme Jacques Tanguay

Le vice-président d’Ameublements Tanguay, Jacques Tanguay, explique qu’il est possible de «servir tout le monde grâce à des employés merveilleux» et aux achats en ligne, et ce, même si la bannière a décidé de fermer temporairement tous ses magasins en pleine pandémie de la COVID-19.

«Nos livreurs font une job qui est souvent excessivement ingrate, car ils ont un contact particulier, ils vont dans les foyers. Par contre, on a mis avec eux toutes les mesures de sécurité possibles», a-t-il mentionné à l’émission Franchement dit à QUB radio, vendredi.

M. Tanguay est d’avis que le «leadership incroyable» du gouvernement provincial de François Legault permet aux entreprises de prendre conscience de leur «responsabilité sociale», se sentant bien «supportées».

«Ils ont vraiment démontré un leadership incroyable depuis le début. Ça nous a permis rapidement de dire: “c’est essentiel, il faut continuer la vague qu’ils ont entrepris, de sécurité” [...] Un moment donné, tu as une responsabilité sociale et c’est ce qui nous a amené à prendre cette décision», a ajouté le vice-président d’Ameublements Tanguay.

Ayant espoir pour la suite, Jacques Tanguay pense que «la demande sera incroyable», pour certains types d’entreprises, après la pandémie de la COVID-19.

«Quand on va avoir la possibilité de ressortir, quand on va avoir la possibilité de revivre une vie normale, les gens vont aller consommer quand même beaucoup. En termes de restauration, ça sera très fort, les hôtels vont repartir à ce moment-là», a-t-il conclu.