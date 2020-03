Des bandes dessinées gratuites en ligne

La société Dargaud a mis en ligne dix bandes dessinées qu’il est possible de lire gratuitement sur son site.

On retrouve des livres pour jeune public et aussi pour les amateurs de BD plus âgés.

Voici les œuvres qu’il est possible de lire dans leur totalité.

Il y a des volets des séries Boule & Bill (Un amour de cocker), Pico Bogue (La vie et moi), Ana Ana (Douce nuit) et les tomes 1 de Sardine de l’espace et Le Monde de Milo.

On retrouve, dans les bandes dessinées pour les ados et le public adulte, La Marque Jaune, d’Edgar P. Jacobs, qui met en vedette Blake et Mortimer et les premiers tomes des séries Long John Silver (Lady Vivian Hastings), Murena (La pourpre et l’or), Le Scorpion (La Marque du diable) et XIII (Le jour du soleil noir)