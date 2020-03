Fermeture de la frontière États-Unis/Mexique aux voyages non essentiels

Washington | La frontière entre les États-Unis et le Mexique va fermer pour tous les voyages non essentiels à l’instar de celle entre le territoire américain et le Canada, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi Washington.

«Les États-Unis et le Mexique ont décidé d’interdire les voyages non essentiels à travers notre frontière partagée», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Son collègue de la Sécurité intérieure Chad Wolf a précisé que cette fermeture ne concernait pas le «commerce légal».