Hockey Québec propose un entrainement maison

Au cours des prochaines semaines, Hockey Québec diffusera des capsules vidéo pour aider les joueurs et joueuses de hockey à poursuivre leur entrainement à la maison pendant la pandémie de coronavirus.

Les exercices spécifiques proposés seront accessibles aux joueurs et joueuses de hockey mineur, et viseront à l’amélioration des habiletés techniques et au maintien de la condition physique.

Conçues par Hockey Projection, ces capsules seront publiées à compter de dimanche sur les réseaux sociaux et le site web de Hockey Québec.

«Nous recommandons à tous de demeurer à la maison afin de stopper la propagation du virus. L’important est d’assurer votre santé et nous croyons que ces exercices vous seront suffisants», a expliqué Marcel Patenaude, directeur hockey de la fédération québécoise, vendredi, par voie de communiqué.