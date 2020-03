Week-end du 20 au 22 mars 2020

Coup de cœur

LIVRE

Le manuel de la maison propre

Photo courtoisie

Question de vous aider à votre ménage du printemps, Madame Chasse-taches alias Louise Robitaille nous revient avec un nouveau livre rempli de trucs pour accomplir rapidement et efficacement toutes les tâches de la maison. Ce guide est divisé en plusieurs chapitres : le nettoyage de la salle de bain, les astuces pratiques pour les parents, les recettes écologiques, les remèdes ancestraux de nos grands-mères, la participation des ados aux tâches ménagères et plus encore. Voici le livre par excellence à posséder, en cette période de quarantaine pour un chez soi, où il fait bon vivre! *Sorti le 11 mars

Je reste

ALBUM À ÉCOUTER

All For Nada

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète montréalais Alex Nicol, ancien membre du groupe Hoan, présente son nouvel opus All For Nada, dont le premier extrait And I Wonder, donne le ton à ce premier projet solo. Les rythmes indie-rock feutré conduisent la voix enveloppante d’Alex Nicol. Huit pistes composent cet album anglophone coloré et chaleureux, qui aborde des thèmes de l’amour, de l’union créative et de la vie à deux. *Sorti le 13 mars

BALADO

Entre filles

Photo courtoisie

Jeunes adolescentes et femmes adoreront le balado Entre filles, animé par l’autrice Sarah-Maude Beauchesne. S’inspirant de son propre journal intime, elle y traite de sujets tabous, vrais et actuels qui touchent la gente féminine. Passant de l’anxiété, des menstruations, de la sexualité, à la relation qu’on entretient avec nos parents, l’émission radio Entre filles se veut une discussion, sans jugement avec des invités féminines, de tous horizons. *Disponible sur l’application Radio-Canada OHdio

ROMAN

Le secret d’Helena

Photo courtoisie

L’auteure irlandaise best-sellers Lucinda Riley présente son tout nouveau roman Le secret d’Helena, qui raconte l’histoire d’une mère de famille prénommée Helena, qui vient d’hériter de la magnifique demeure de son parrain décédé, situé en Chypre. Accompagnée de son mari William et leurs enfants, elle redécouvre la beauté du domaine et se remémore de souvenirs d’étés de jeunesse. Un jour, par hasard, elle y croise son premier amour et de lourds secrets ressurgissent du passé... * Sortie le 27 février

GASTRONOMIE

Kitchen quarantine par Massimo Bottura

Photo courtoisie

Vous connaissez le chef Michelin de renommée internationale Massimo Bottura? Si oui, ne manquez surtout pas ses cours de cuisine en direct de chez lui, en Italie. Le cordon bleu a donc décidé de lancer sur sa page Instagram en direct, la série gratuite Kitchen quarantine, où il nous partage ses différentes recettes, techniques de cuisson ou encore nous fait part des précautions à prendre, durant cette crise planétaire. *Tous les jours à 15h00 sur la page Instagram - https://www.instagram.com/massimobottura/

CONCERT WEB

Concert virtuel gratuit de Jonas Tomalty

Photo courtoisie

Quoi de mieux que de se changer les idées écoutant de la musique? Plusieurs artistes du monde tels que Chris Martin et John Legend ont profité du confinement à la maison pour divertir les internautes du monde, grâce à leur talent. Au Québec, c’est au tour du rockeur québécois Jonas Tomalty de vous proposer demain soir, un spectacle gratuit. Avec le reste de son groupe, le chanteur transformera son propre salon en véritable scène, question de vous faire taper des pieds et des mains, en oubliant les soucis de la quarantaine. *En direct de la page Facebook- https://www.facebook.com/events/1065930127117638/

CINÉMA

La marieuse

Photo courtoisie

Si vous aimez les comédies romantiques, ne manquez pas le film La marieuse, mettant en vedette Jennifer Lopez et Matthew McConaughey. Jennifer Lopez y joue le rôle de Mary, une jeune femme célibataire qui, dans la vie, organise des mariages. Alors, qu’elle s’apprêtait à se rendre à un rendez-vous important, le talon d’une de ses chaussures reste coincée dans une grille d’égout. C’est alors que survient Peter, un médecin, qui la sauve in extremis, d’une voiture qui fonçait droit sur elle. Cette rencontre hasardeuse, lui fait enfin croire à l’amour... jusqu’au jour, où elle se rend compte, qu’elle organise le mariage de ce dernier. *Demain soir à 21h00 sur les ondes d’ELLE Fictions

MUSIQUE

Kent Nagano et la Symphonie « Du Nouveau Monde » de Dvořák

Photo courtoisie

En raison des consignes du gouvernement à l’isolation pour cause de pandémie, l’Orchestre symphonique de Montréal a annulé tous ses concerts, au cours des prochaines semaines. Toutefois, l’OSM a décidé d’offrir les lundis, mercredis et vendredis, une prestation en direct en ligne, qu’il sera possible d'écouter en rediffusion. De plus, plusieurs musiciens enregistrent des capsules de musique classique. Ce midi, le chef d’orchestre Kent Nagano, propose la Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák. *Aujourd’hui à 12h00 sur le site de osm.ca

JEU DE SOCIÉTÉ

Destin Express – 24 H de prédictions

Photo courtoisie

Alors qu’on aurait bien besoin monter le moral des troupes, découvrez le jeu de cartes des plus divertissants Destin Express, créé par Andrée Tessier, la plus populaire des cartomanciennes du Québec. Dans ce jeu d’art divinatoire de 32 cartes, elle nous apprend comment interpréter les tirages et les multiples combinaisons. En plus des cartes symboliques, vous trouverez dans la boîte, un livret d’instruction vous permettant de vous remémorer la signification d’une séquence. Vous pourrez donc tout savoir sur vos amours, vos finances, votre santé et travail. *Disponible sur leslibrairies.ca