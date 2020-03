«Jusqu’à quel niveau on va s’endetter», se demande un père de famille inquiet

Compréhensifs devant leur mise à pied temporaire, plusieurs travailleurs qui n’ont jamais connu le chômage sont sous le « choc » devant l’inconnu généré par la crise du coronavirus.

En situation de pénurie d’emploi, il y a à peine quelques jours, voilà que les garagistes font face à des « mises à pied massives » depuis le début de la semaine.

Christian Paradis, un mécanicien qui travaille depuis plus de 15 ans chez Lallier Ste-Foy, a appris mercredi soir qu’il était sur la touche pour une période indéterminée.

« Mon patron se sentait mal, mais on est compréhensif », dit l’homme de 51 ans, père monoparental de deux enfants, de 7 et 11 ans, et propriétaire d’une maison.

Lucide face à la situation, ce dernier était surtout inquiet pour leur situation financière.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est jusqu’à quel niveau on va s’endetter, se questionnait-il, si on est obligé de s’endetter de 5000 $, 6000 $ quand tu es déjà serré, c’est dur d’aller rechercher ce que tu as perdu. » La durée de la crise sera donc déterminante pour celui qui a travaillé toute sa vie.

Vivre avec un seul salaire

Pour sa part, Nicolas Gagnon, un commis aux pièces chez Chicoutimi Chrysler depuis 10 ans, ne croyait pas que l’annonce viendrait si vite. « Ce n’est pas quelque chose de plaisant à entendre. »

Avec deux enfants et une conjointe enceinte, M. Gagnon s’en remettra au revenu de retrait préventif de sa conjointe et à l’assurance-emploi qu’il souhaite plus tôt que tard. « De toute façon, on ne peut pas sortir de chez nous, ça va coûter moins cher en loisirs », ironise-t-il.

Le président du syndicat national des employés de garage, Dany Gagnon, avoue que l’onde de « choc » est grande dans le milieu de l’automobile, mais il ne peut que constater qu’il n’y a « plus d’ouvrage dans les garages ».

« Une journée à la fois »

Les travailleurs licenciés temporairement n’ont d’autre choix que de prendre les choses « une journée à la fois ».

Photo Nicolas Saillant

Styve Gagnon faisait, quant à lui, son dernier quart de travail dans un Subway de Québec avant de faire une demande de chômage aujourd’hui.

« Je n’ai plus d’heures, quatre heures au Subway et huit heures à l’imprimerie », dit le père de cinq enfants qui travaille 45 heures à deux endroits différents.

« Pour moi le chômage, c’est la seule solution, je vais me démerder. »

Mais devant cette incertitude, les travailleurs, chômeurs pour la première fois de leur vie, ne peuvent qu’être résilients.

« On ne peut pas être fâché contre personne, ce n’est de la faute à personne », concluait Nicolas Gagnon.