La fourrure de votre animal pourrait transmettre la COVID-19

Vous avez besoin de réconfort en ce temps de crise qui vous inquiète et vous isole. Rien ne vaut une petite zoothérapie maison pour calmer votre anxiété et vous redonner le sourire, mais attention, la fourrure de votre animal domestique pourrait transmettre la COVID-19, prévient un médecin.

«Si on a du virus sur les mains et que l’on caresse le chien parce qu’il est doux et que ça nous fait du bien, et ensuite que quelqu’un d’autre prend le chien et le flatte, il pourrait y avoir transmission du virus comme sur n’importe quelle autre surface», a précisé vendredi le chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, François Marquis, qui rappelle qu’il n’est toutefois pas vétérinaire.

Votre animal domestique – chat, chien, furet, cochon dingue, etc. – fait donc figure de surface de contact entre le virus et vous, comme le serait notamment une poignée de porte, un comptoir, un cellulaire ou un ordinateur.

Puisque la COVID-19 est un nouveau virus, la littérature scientifique est moins documentée.

«Les articles scientifiques ne sont pas très rigoureux pour le moment. Nous n’avons pas de preuve que les animaux domestiques [pourraient être atteints du virus]», a tenu à dire le Dr Marquis en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Ce n’est pas tant que Fido va nous tousser en pleine face qui va nous donner la COVID-19; c’est son poil», a appuyé le médecin.