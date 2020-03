La messe du dimanche, «un culte essentiel»

Estimant que la messe du dimanche est «un culte essentiel», la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, une congrégation religieuse tiendra un office regroupant 50 personnes à leur chapelle de l’école Sainte-Famille à Lévis malgré les demandes répétées du premier ministre.

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), est une congrégation religieuse directement dépendante de Rome qui a quelques résidences au Québec. L’une d’elles est située à l’est de Lévis, l’école Sainte-Famille, regroupant environ 80 élèves du primaire et fermée depuis la semaine dernière.

Or, cette congrégation ultraconservatrice continue d’accueillir ses fidèles pour les messes quotidiennes. Une trentaine de personnes étaient présentes vendredi matin tandis que 50 fidèles sont attendus pour la messe de dimanche.

«Culte essentiel»

«On prend les mesures du gouvernement qui dit que idéalement il n’y a pas de rassemblement, sauf si c’est un culte essentiel. La messe du dimanche est un culte essentiel, on la maintient», a indiqué l’abbé L’Abbadie à l’entrée de la chapelle. Ce dernier a fait valoir qu’il respectait les règles mises en place par le supérieur du district du Canada, l’abbé Daniel Couture.

L’abbé Couture s’appuie sur l’analyse des mots employés par le premier ministre pour légitimer sa décision. «M. Legault a mis le mot «idéalement», ce n’est pas aussi fort. Idéalement ce n’est pas absolu», plaide le religieux.

«Si la messe n’est pas un culte essentiel dans le catholicisme, je ne sais absolument pas ce qu’est un culte essentiel», a dit pour sa part l’abbé l’Abbadie à Lévis, avant d’ajouter : «Pourquoi pas aller voir chez Provigo, Costco, IGA et voir combien il y a de personnes dans les magasins.»

Tourné vers Dieu

Parce qu’en temps de crise, la communauté se tourne résolument vers Dieu. Quand il y a des épidémies, c’est vers lui [Dieu] qu’il faut se tourner», plaide Daniel Couture.

Dans une note envoyée aux fidèles, il est bien fait mention que ceux-ci sont «dispensés de l’obligation d’assister à la sainte messe». De plus, du Purell, des lingettes et des affiches gouvernementales sur la Covid-19 sont en évidence dans le bâtiment.

«Il faut être prudent et prier, on fait les deux», assure l’abbé Couture. Toutefois, la note fait aussi était d’une «médaille miraculeuse» de la Sainte Vierge que les fidèles portent et qui aurait prémuni tous les gens qui la portaient lors de l’épidémie de choléra en 1854.

«La prudence toute seule ne suffit pas», fait valoir l’abbé Couture. Le supérieur de FSSPX indique qu’il se pliera aux recommandations du premier ministre s’il exige la fermeture des lieux de culte.

