Laval: l’administration Demers dit être prête pour la crue printanière, malgré la COVID-19

LAVAL – La Ville de Laval dit être prête à soutenir ses citoyens qui pourraient être touchés par la crue printanière cette année, et ce, malgré la crise actuelle causée par la pandémie de la COVID-19.

«La Ville de Laval reste mobilisée pour soutenir ses riverains et se prépare depuis plusieurs mois à la saison des crues printanières, a indiqué l’administration du maire Marc Demers, par communiqué, vendredi.

«Les opérations de vigie annuelle sont commencées depuis le 15 mars dernier, sous la gouverne de la Division de la sécurité civile du Service de police», a-t-on ajouté.

La Ville a souligné entre autres qu’elle maintient cette année «son approche de livraison systématique de sacs de sable en fonction de zones où des impacts sont anticipés selon des prévisions de trois à cinq jours».

«Selon la planification actuelle, nous devrions avoir reçu tous les biens et services au début du mois d’avril», a assuré le maire Demers, qui a indiqué s’être entretenu avec les autorités provinciales au cours de la journée vendredi, notamment avec la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

«La protection des personnes et des biens est notre priorité et nous améliorons constamment nos pratiques pour nous assurer que nos équipes sont prêtes à intervenir efficacement, et ce, malgré le contexte relatif à la pandémie», a-t-il ajouté.

Recommandations prioritaires de la Ville de Laval à ses citoyens: