New York décrète l’arrêt de toute activité non essentielle, interdit les rassemblements (gouverneur)

New York | Le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo a décrété vendredi l’arrêt de tous les activités non essentielles et l’interdiction de tout rassemblement, pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Ces mesures sont similaires à celles annoncées jeudi par le gouverneur de Californie, qui a placé la totalité de l’État en confinement.