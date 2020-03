Quoi regarder sur les chaînes spécialisées samedi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder sur les chaînes spécialisées francophones ce samedi 21 mars.

«Je lave mes mains»

Bien connus des petits téléspectateurs de TFO, Louis, Josée et Lexie rappellent à leurs jeunes amis qu’il est important de se savonner soigneusement les menottes – non seulement en période de pandémie, mais en tout temps! – dans leur vitaminée et colorée capsule de trois minutes «Je lave mes mains», virale sur le web, mais aussi diffusée à plusieurs heures de la journée à la télévision. Samedi, 6 h 05 - 7 h 11 - 8 h 19 - 10 h 22 - 14 h 37 et 15 h 12, TFO.

«Sur le pouce»

Rediffusion de la première saison de cette série dans laquelle l’animateur Benoit Roberge part à la découverte de restaurants locaux populaires dans différentes régions du Québec. Cette semaine, dans trois épisodes présentés en rafale, on déguste des spécialités du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix et de Chaudière-Appalaches. Samedi, 8 h, 9 h et 10 h, Zeste.

«Dave Morissette en direct»

Dave Morissette rencontre l’ancien lanceur des Expos de Montréal, Derek Aucoin, dans la foulée de la sortie de sa biographie, «La tête haute», le 25 mars. Désormais commentateur, le gaillard de 6 pieds et 8 pouces et 235 livres a reçu un diagnostic de cancer du cerveau au mois d’août dernier et accorde ici sa première entrevue télévisée depuis l’annonce de la nouvelle. Derek Aucoin y parle notamment du soutien de sa famille et de la communauté sportive dans l’épreuve qu’il traverse – dont les entraîneurs Michel Therrien et Joël Bouchard –, et raconte quelques anecdotes de sa carrière. Samedi, 22 h 15, TVA Sports.