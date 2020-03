Ressources d’aide pour les femmes

Vous en avez fait souvent la promotion, mais vu les nombreux cas de violence conjugale qui se sont produits au Québec au cours dela dernière année, il serait bon de rappeler aux femmes qu’elles ne sont pas seules face au danger que représente un conjoint violent. Il existe à travers la province des centres d’hébergement protégés où elles peuvent aller se cacher, seule ou avec leurs enfants, pendant un certain temps. Je le sais par expérience, car dans ma vie, ça a fait la différence entre sauter dans le vide et faire du bungee. Quel bonheur de savoir que si on persévère, on collabore et on s’entraide, on peut ressusciter.

Anonyme

Il arrive trop souvent que cette perte de repaire, provoquée par la violence sur le maillon abusé d’un couple, la rende inconsciente de l’importance de soi-même et l’empêche de réagir en fonction de son bien-être. C’est triste de ne pas recourir à l’aide, offerte, mais c’est quasi une constante pour qui est sous l’emprise d’un conjoint abuseur.