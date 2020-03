Salade César au kale et à la truite fumée

Portions : 4 | Préparation : 15 min

Ingrédients

8 tasses de chou frisé (kale), paré et déchiré

1 c. à thé d’huile d’olive

4 tasses de petits bouquets de brocoli

1 boîte de pois chiches égouttés et rincés (540 ml)

Vinaigrette César au babeurre (voir recette plus bas)

7 oz de truite fumée défaite en bouchées (200 g)

1/2 tasse d’amandes non salées grillées, hachées

Pois chiches rôtis et/ou parmesan râpé finement (facultatif)

Préparation

Dans un grand bol, arroser le chou frisé de l’huile et le touiller avec les mains une minute pour l’attendrir. Ajouter le brocoli et les pois chiches. Arroser de la vinaigrette César et mélanger pour bien enrober les ingrédients. Répartir la salade dans des bols. Garnir de la truite fumée. Parsemer des amandes, puis de pois chiches rôtis et de parmesan, si désiré.

Vinaigrette César au babeurre

Donne environ 1 ½ tasse